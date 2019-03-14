2019-03-14T14:55:52+03:00
Звезды

Сергей Лазарев выступит в Калининграде на открытии чемпионата мира по фейерверкам

Выступление поп-звезды намечено на 10 августа
Александр КАТЕРУША
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Сергей Лазарев.Сергей Лазарев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Популярный певец Сергей Лазарев выступит в Калининграде в рамках мирового чемпионата по фейерверкам. Об этом «Комсомолке» рассказала организатор мероприятия, руководитель Центра фейерверков «Хан» Евгения Хан.

- Мы вели переговоры еще до того, как Сергею Лазареву подтвердили его участие в «Евровидении» в этом году, – сказала Евгения Хан.

Подробностей концерта пока не сообщают. Известно, что Лазарев выступит 10 августа, на открытии чемпионата по фейерверкам.

После его шоу команды-участницы устроят пуски фейерверков.

Ежегодный чемпионат пройдет на территории Октябрьского острова, неподалеку от стадиона. Выступать будут победители предыдущих лет, то есть калининградцев ждет чемпионат среди чемпионов.

Вход на территорию фестиваля будет платный, однако стоимость билетов еще не определена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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