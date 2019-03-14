Калининградские конькобежцы впервые выступят в финале юниорского кубка Европы

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-14T15:04:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Россию впервые в истории шорт-трека региона представят калининградские спортсмены на финальном этапе кубка Европы среди юниоров. В Германии соберутся больше 50 сильнейших конькобежцев Европы до 17 лет, в их числе и наши земляки Варвара Митрофанова, Виталий Карпов и Илья Топлыго.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ребята ранее показали хорошие результаты на выступлениях в Чехии, Хорватии и Латвии.

Напомним, шорт-трек стал культивироваться в Калининградской области всего 6 лет назад. Сегодня он насчитывает 105 воспитанников в двух отделениях региональной школы по зимним видам спорта. Развивается на базе спорткомплекса областной дирекции спортсооружений в Калининграде и в ФОКе города Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU