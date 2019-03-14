2019-03-14T15:04:54+03:00
Спорт

Калининградские конькобежцы впервые выступят в финале юниорского кубка Европы

Соревнования пройдут в Германии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Россию впервые в истории шорт-трека региона представят калининградские спортсмены на финальном этапе кубка Европы среди юниоров. В Германии соберутся больше 50 сильнейших конькобежцев Европы до 17 лет, в их числе и наши земляки Варвара Митрофанова, Виталий Карпов и Илья Топлыго.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ребята ранее показали хорошие результаты на выступлениях в Чехии, Хорватии и Латвии.

Напомним, шорт-трек стал культивироваться в Калининградской области всего 6 лет назад. Сегодня он насчитывает 105 воспитанников в двух отделениях региональной школы по зимним видам спорта. Развивается на базе спорткомплекса областной дирекции спортсооружений в Калининграде и в ФОКе города Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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