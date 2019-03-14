2019-03-14T15:10:38+03:00
Происшествия

Чиновник, разрешивший ввод в строй «падающего дома» под Калининградом, попал под уголовное дело

Начальнику департамента стройнадзора правительства области вменяют в вину превышение полномочий и служебный подлог
Игорь ОРЕХОВ
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Областное Управление Следственного комитета России объявило о возбуждении уголовного дела в отношении начальника 1-го отдела департамента строительного надзора Министерства регионального контроля (надзора) правительства Калининградской области. Основанием для этого стали материалы проверки, проведенной прокуратурой Гурьевского района.

Именно 42-летний чиновник летом 2015 осуществлял выездную плановую проверку жилого многоквартирного дома в поселке Васильково «на предмет соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов и проектной документации». И лихо подмахнул бумагу, согласно которой с новостройкой было все в полном ажуре. На основании этих документов застройщику выдали положительное заключение и ввели дом в эксплуатацию. И только когда в прошлом году здание фактически начало падать, выяснилось, что с ним что-то не так.

- Проведенная экспертиза установила множественные нарушения, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В частности, в двух секциях указанного дома несущие конструкции находятся в аварийном состоянии, имеют тяжелые повреждения и могут представлять опасность для проживающих граждан. Причиной образования дефектов явились нарушения, допущенные при строительстве.

Теперь горе-контролеру инкриминируют сразу две статьи УК РФ: «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог». Правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Уже изъята необходимая техническая и иная документация, проходят допросы свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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