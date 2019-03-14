2019-03-14T16:17:25+03:00
Происшествия

В Калининграде рабочий-ремонтник украл у заказчицы 300 тысяч рублей

Наличные деньги лежали в шкатулке, на которой преступник оставил отпечатки своих пальцев
Игорь ОРЕХОВ
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Когда в полицию Ленинградского района обратилась жительница Калининграда, сообщившая, что из ее квартиры пропали 300 тысяч рублей, оперативники угрозыска первым делом поинтересовались, где хранилась наличность. Оказалось, что в фамильной шкатулке, на которой эксперты обнаружили чьи-то «пальчики». После этого оставалось лишь сличить их с отпечатками 26-летнего парня, делавшего в квартире ремонт. То, что оттиски совпали, оперов почему-то не сильно удивило…

Строитель из Гусевского района, сообразив, что отвертеться не удастся, пошел в полную сознанку, подтвердив, что это именно он опустошил хозяйскую кубышку.

- Куда деньги дел? – строго поинтересовались полицейские.

- Заплатил по кредиту и раздал долги, - понурив голову, сообщил воришка.

- А остальные?

- А остальные подождут!

Гусевец от души надеется, что за кражу, пусть даже и «совершенную в крупном размере» на полную катушку – все шесть лет «зоны» ему, все-таки, не отмерят. Может, самый гуманный в мире суд учтет тяжелое финансовое положение подсудимого?

ИСТОЧНИК KP.RU

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