2019-03-14T16:53:24+03:00
Общество

В Зеленоградске пройдет всероссийская олимпиада школьников по литературе

Александр КАТЕРУША
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Ученики 9-11 классов из 70 регионов России приедут в Зеленоградск, где примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Ожидается участие 250 старшеклассников, более сотни сопровождающих и два десятка членов жюри.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, принято решение о проведении трех туров олимпиады на базе школы Зеленоградска. На время олимпиады ребят из этой школы переведут в гимназию «Вектор».

Организаторы уже продумали культурно-досуговую программу: дети и их сопровождающие смогут посетить музеи, спортивные объекты Калининграда и Зеленоградска. Также они съездят на Куршскую косу, встретятся с писателями и литературными критиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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