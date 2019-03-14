Калининградцу насмерть забившего 16-летнего подростка, дали девять лет «строгача»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-14T17:13:10+03:00

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Багратионовский районный суд признал 24-летнего жителя райцентра виновным в гибели несовершеннолетнего приятеля. С

Напомним, что в сентябре прошлого года в придорожном кювете было найдено тело 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Вскоре был задержан подозреваемый в жестокой расправе. Как выяснилось, двое пьяных парней поссорились между собой и старший забил младшего до смерти. Затем спихнул труп в канаву, взял принадлежавшие жертве велосипед и музыкальную колонку и скрылся с места преступления.

- В ходе предварительного следствия был проделан значительный объем работы: допрошен ряд свидетелей, проведены судебные экспертизы, включая судебно-медицинские, судебно-биологические, психиатрическую судебную экспертизу обвиняемому, - рассказала официальный представитель регионального Управления УСКР Наталья Гацко. - Кроме того, следователи изучили личности обвиняемого и потерпевшего. Установлено, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, одну из которых, кстати, совершил совместно с потерпевшим.

В итоге за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и кражу подсудимого отправили в исправительную колонию строгого режима сроком на девять лет. Может, дали бы больше, но нашлись смягчающие обстоятельства, в том числе в виде наличия у молодчика на иждивении малолетних детей.

- Кроме того, постановлено взыскать с подсудимого в пользу сестры погибшего компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, - добавили в пресс-службе Багратионовского райсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU