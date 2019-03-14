2019-03-14T17:19:54+03:00
Звезды

Актеру Сергею Гармашу подарили гобелен с изображением парусника «Крузенштерн»

Артист побывал с визитом в БГА
Александр КАТЕРУША
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Сергей Гармаш в БГАРФ,Сергей Гармаш в БГАРФ,Фото: пресс-служба БГА РФ
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Актер Сергей Гармаш, который приехал в Калининград в рамках литературно-театрального фестиваля «БеспринцЫпные чтения», побывал в БГАРФ.

Там ему показали лаборатории и учебные тренажеры. Как сообщает пресс-служба вуза, в тренажерном классе при помощи инструктора народный артист завел судно в порт. Условия швартовки Гармашу выставили непростые: волнение моря на экране достигало 7 баллов, а сильный ветер засыпал палубу виртуального корабля снегом. Тем не менее, швартовка была успешной.

Как рассказал в академии артист, он сам мог стать настоящим моряком. Ведь после школы он собирался поступить в Херсонское мореходное училище. Однако закончил другое – театральное.

Любовь к мою и кораблям осталась. Сергей Гармаш участвовал в документальных спектаклях «Моменты моря», созданных на основе интервью с членами экипажа калининградских парусников «Крузенштерн» и «Седов». Эти спектакли с успехом прошли в Большом звездном зале московского Планетария в 2017 и 2018 годах.

Сергей Гармаш признался, что не прочь поучаствовать в каком-нибудь переходе на одном из парусников.

На память актеру подарили гобелен с изображением барка «Крузенштерн».

Сегодня же вечером артист выступит в драмтеатре. Вместе с Сергеем Гармашом будет писатель Александр Цыпкин и артист Дмитрий Чеботарев. Гости прочтут со сцены произведения современных авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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