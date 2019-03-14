Вице-мэр Калининграда затруднился ответить, за чей счет будут строить мост у гостиницы "Ластадие"

СЕГОДНЯ 20:11 2019-03-14T22:13:23+03:00

Артур Крупин заявил, что в его ведении находится только проектирование объекта

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В четверг 14 марта после заседания технического совета, на котором обсуждался будущий мост через реку Преголю в районе гостиницы Ластадие, журналисты спросили у председателя комитета территориального развития и строительства Артура Крупина, за чей счет все-таки будут возводить этот мост.

- Там дальше уже будет приниматься решение, кто будет заказчиком, - ответил Крупин, - и за счет каких источников и по каким программам строить.

- То есть, за строительство моста будет платить не инвестор? – уточнили журналисты.

- Знаете, я сейчас занимаюсь задачей проектирования, и мне нужно до конца года завершить это проектирование и получить положительное заключение госэкспертизы. Пока о дальнейших планах не могу сказать.

Напомним, летом прошлого года председатель горсовета Андрей Кропоткин заявил, что «правительство области вложит 30 %, еще 30 % — город Калининград, и 30 % — инвестор». Примерная стоимость строительства моста, по расчетам проектировщиков, составит 95 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU