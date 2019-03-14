2019-03-14T20:43:57+03:00
Общество

На Калининград движется мощный циклон «Гарет»

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Атмосферный вихрь уже обрушился на Британские острова, где скорость ветра достигала 48 метров в секунду, а также принес осадки на юг Норвегии. В некоторых районах за ночь сугробы выросли сразу на 30 см.

Как сообщает «Фобос», «Гарет» движется в сторону нашей страны, но пути существенно ослабеет. Кроме того, он разделится на два самостоятельных вихря. Один направится вдоль северного побережья Норвегии в Арктику, а другой - в акваторию Балтийского моря.

В конце недели влияние циклона ощутят и жители Калининградской области. По данным портала rp5.ru, в субботу скорость ветра у нас увеличится до 15 метров в секунду, а в понедельник - до 17 м/с. Атмосферное давление, как обычно при прохождении циклона, будет падать. Самые низкие показатели (739 мм ртутного столба) ожидаются утром в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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