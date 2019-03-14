16 марта для болельщиков «Балтики» снова запустят бесплатный автобус

СЕГОДНЯ 20:54 2019-03-14T20:54:43+03:00

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В субботу калининградская «Балтика» примет на своем поле московский «Спартак-2». Как сообщает пресс-служба нашего клуба, до стадиона на острове снова можно будет добраться на бесплатных автобусах. Рейс Ф1 будет отправляться с 14-00 (каждые 12 минут) от остановки «Родина-Мать» (ТРЦ «Европа») на Ленинском проспекте и следовать к Стадиону «Калининград». На нем же можно покинуть территорию острова Октябрьского после окончания футбольного матча.

- Все расходы по организации работы автобусов – за счет клуба, - напоминают в «Балтике».

Начало игры - в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU