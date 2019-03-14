За сутки в Калининградской области обезвредили 8 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 21:03 2019-03-14T21:03:14+03:00

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Сразу пять артиллерийских снарядов калибра 120-мм и два 110-мм боеприпаса нашли в районе Балтийского шоссе Светловского городского округа. Еще одна опасная находка - 82-мм минометная мина - была обезврежена в поселке «Рублевочка» Гурьевского городского округа. Боеприпасы вывезли на полигон, где их уничтожат методом подрыва.

Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования из соединений и воинских частей армейского корпуса и отдельного морского инженерного полка Балтийского флота.

- Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей, - уточнили в пресс-службе Балтфлота/

ИСТОЧНИК KP.RU