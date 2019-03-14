"Учителем года" в Калининграде стал преподаватель информатики с внешностью хипстера

СЕГОДНЯ 22:23 2019-03-14T22:23:20+03:00

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В Калининграде подвели итоги ежегодного конкурса "Учитель года". На этот раз победу одержал 27-летний учитель информатики из средней школы №38 Максим Куликовский. Теперь он будет представлять Калининград на региональном этапе конкурса, который стартует уже 15 марта. Максим Куликовский поучил денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, за звание лучшего учителя боролись 30 педагогов из 27 общеобразовательных учреждений. Среди них - шесть учителей английского языка, по четыре учителя русского языка и литературы, четыре учителя математики, три учителя начальных классов, три учителя физической культуры; четыре учителя информатики, по два учителя истории и обществознания, физики и биологии.

ИСТОЧНИК KP.RU