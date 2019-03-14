Возле границ Калининградской области пролетел стратегический бомбардировщик B-52

СЕГОДНЯ 22:39 2019-03-14T22:39:46+03:00

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Возле морских границ Калининградской области в четверг был замечен стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, который способен нести ядерные ракеты и авиабомбы.

Как сообщил "Интерфакс", американский самолет взлетел с авиабазы в штате Луизиана, проследовал через Атлантику в Европу, затем пересек Северное море, после чего вдоль северного побережья Германии и Польши.

Отмечается, что бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тысячи метров с демонстративно включенным транспондером.

ИСТОЧНИК KP.RU