Возле границ Калининградской области пролетел стратегический бомбардировщик B-52
.Фото: Википедия
Изменить размер текста:
Возле морских границ Калининградской области в четверг был замечен стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress, который способен нести ядерные ракеты и авиабомбы.
Как сообщил "Интерфакс", американский самолет взлетел с авиабазы в штате Луизиана, проследовал через Атлантику в Европу, затем пересек Северное море, после чего вдоль северного побережья Германии и Польши.
Отмечается, что бомбардировщик осуществлял полет на высоте 8,2 тысячи метров с демонстративно включенным транспондером.
ИСТОЧНИК KP.RU