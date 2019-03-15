2019-03-15T11:10:45+03:00
Дом. Семья

В Калининграде волонтеры спасли лебедя с перебитым крылом

Малыш идет на поправку
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининграде в ночь на четверг 14 марта на улице Октябрьской нашли раненого лебедя. Птица просто лежала на асфальте. Об этом сообщают в ВК в группе «Приют-передержка «Клюквенное».

Когда волонтеры увидели лебедя, в глаза сразу бросилось не только окровавленное крыло, но и нить, намотанная на клюв. Птица не была агрессивна и вела себя спокойно, словно понимая, что ей хотят помочь.

- На лапы птица встать не могла, при осмотре обнаружила, что все ласты птицы в ссадинах и порезах, - рассказала волонтер Светлана.

В ветеринарной клинике, куда привезли лебедя, сделали рентгеновские снимки. Убедившись, что на нитке нет крючка и инородных предметов в пищеводе, ее извлекли. После этого лебедю полегчало.

- Обработали рану на левом крыле, там большая ссадина была. На правом крыле в области плечевого сустава сложнейший перелом: оскольчатый и с очень сильным смещением, - говорят волонтеры.

Было решено не ампутировать крыло, а спасти его: «Пусть не летающий лебедь, но с крыльями!».

Птице наложили повязку на месяц и дали лекарства. Сейчас лебедь находится в приюте и, как говорят, хорошо ест и идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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