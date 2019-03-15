На дорогах Калининградской области заработают рамки весогабаритного контроля

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-15T11:45:28+03:00

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В Калининградской области на дорогах с 18 марта начинают работать десять рамок автоматического весогабаритного контроля. Как пояснил замдиректора управления дорожного хозяйства региона Дмитрий Анисимов, это означает, что превышение весовых нагрузок и габаритов будет фиксироваться и караться штрафом.

- Извещение о штрафе нарушители будут получать таким же образом, как и за нарушение скорости. Весогабаритные параметры устанавливаются согласно федеральному законодательству и обязательны для выполнения всеми автоперевозчиками. Еще раз хочу подчеркнуть, что главная цель установки этих рамок – не сбор штрафов, а сохранение областных дорог, - сказал Анисимов.

Современное оборудование позволяет оценивать весовые и габаритные параметры грузовиков в движении без их остановки, что снижает вероятность образования заторов на трассах.

Дороги, на которых установили пункты весогабаритного контроля:

– «Калининград – Балтийск»;

– «Ижевское – Светлый»;

– «Чкаловск – Люблино – Взморье»;

– «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск»;

– «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман»;

– «Калининград – Долгоруково»;

– «Полесск – Большаково»;

– «Советск – Гусев»;

– «Добровольск – Кутузово» – Нестеров – Чистые»;

– «Родники – Курган».

В 2017 году на автодороге «Родники-Курган» начал работу первый автоматический пункт весогабаритного контроля в регионе. В результате количество нарушителей на том участке снизилось в 15 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU