На дорогах Калининградской области заработают рамки весогабаритного контроля
В Калининградской области на дорогах с 18 марта начинают работать десять рамок автоматического весогабаритного контроля. Как пояснил замдиректора управления дорожного хозяйства региона Дмитрий Анисимов, это означает, что превышение весовых нагрузок и габаритов будет фиксироваться и караться штрафом.
- Извещение о штрафе нарушители будут получать таким же образом, как и за нарушение скорости. Весогабаритные параметры устанавливаются согласно федеральному законодательству и обязательны для выполнения всеми автоперевозчиками. Еще раз хочу подчеркнуть, что главная цель установки этих рамок – не сбор штрафов, а сохранение областных дорог, - сказал Анисимов.
Современное оборудование позволяет оценивать весовые и габаритные параметры грузовиков в движении без их остановки, что снижает вероятность образования заторов на трассах.
Дороги, на которых установили пункты весогабаритного контроля:
– «Калининград – Балтийск»;
– «Ижевское – Светлый»;
– «Чкаловск – Люблино – Взморье»;
– «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск»;
– «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман»;
– «Калининград – Долгоруково»;
– «Полесск – Большаково»;
– «Советск – Гусев»;
– «Добровольск – Кутузово» – Нестеров – Чистые»;
– «Родники – Курган».
В 2017 году на автодороге «Родники-Курган» начал работу первый автоматический пункт весогабаритного контроля в регионе. В результате количество нарушителей на том участке снизилось в 15 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU