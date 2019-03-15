2019-03-15T11:44:54+03:00
Общество

Калининградцев наградили за помощь в поимке преступников

Пенсионер столкнул с велосипеда грабителя, а продавец с охранниками обезвредили разбойника
Игорь ОРЕХОВ
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Смелый поступок Анатолия Богаева (слева), который ринулся наперерез грабителю на велосипеде, по достоинству оценил начальник регионального УМВД РФ Игорь Илларионов.Смелый поступок Анатолия Богаева (слева), который ринулся наперерез грабителю на велосипеде, по достоинству оценил начальник регионального УМВД РФ Игорь Илларионов.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Начальник УМВД РФ по Калининградской области Игорь Илларионов вручил благодарственные письма и ценные подарки калининградцам, оказавшим полиции помощь в раскрытии преступлений.

Среди награжденных оказался житель Калининграда Анатолий Богаев, который в начале декабря прошлого года выходил из подъезда своего дома и увидел, как полицейские преследуют неизвестного велосипедиста. Пенсионер среагировал мгновенно: разбежался и столкнул с велосипеда мужчину, который непосредственно перед этим ограбил ломбард. .

А вот продавец магазина Татьяна Гончарова и сотрудники охранного предприятия Юрий Мартынюк и Бахтиер Мусовиров в январе 2019 года на улице Красносельской активно поучаствовали в задержании вооруженного ножом преступника, совершившего разбойные нападения на несколько торговых точек.

- С момента назначения Игоря Илларионова на его нынешнюю должность поощрение неравнодушных граждан, оказавших помощь полиции в раскрытии преступлений, стало доброй традицией, - добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - За два года 25 бдительных калининградцев были отмечены благодарственными письмами от имени руководства УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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