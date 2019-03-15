Калининградцев наградили за помощь в поимке преступников

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-15T11:44:54+03:00

Смелый поступок Анатолия Богаева (слева), который ринулся наперерез грабителю на велосипеде, по достоинству оценил начальник регионального УМВД РФ Игорь Илларионов. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Пенсионер столкнул с велосипеда грабителя, а продавец с охранниками обезвредили разбойника

Изменить размер текста: A A

Начальник УМВД РФ по Калининградской области Игорь Илларионов вручил благодарственные письма и ценные подарки калининградцам, оказавшим полиции помощь в раскрытии преступлений.

Среди награжденных оказался житель Калининграда Анатолий Богаев, который в начале декабря прошлого года выходил из подъезда своего дома и увидел, как полицейские преследуют неизвестного велосипедиста. Пенсионер среагировал мгновенно: разбежался и столкнул с велосипеда мужчину, который непосредственно перед этим ограбил ломбард. .

А вот продавец магазина Татьяна Гончарова и сотрудники охранного предприятия Юрий Мартынюк и Бахтиер Мусовиров в январе 2019 года на улице Красносельской активно поучаствовали в задержании вооруженного ножом преступника, совершившего разбойные нападения на несколько торговых точек.

- С момента назначения Игоря Илларионова на его нынешнюю должность поощрение неравнодушных граждан, оказавших помощь полиции в раскрытии преступлений, стало доброй традицией, - добавили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - За два года 25 бдительных калининградцев были отмечены благодарственными письмами от имени руководства УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU