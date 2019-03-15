В Калининградской области ввели особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-15T12:30:35+03:00

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На всей территории Калининградской области в связи с повышением уровня пожарной опасности с 15 марта вводится особый противопожарный режим. Он продлится до 1 апреля. Соответствующий приказ 7 марта был подписан в минстрое и ЖКХ.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, органам местного самоуправления рекомендовано в указанный период провести очистку территорий от мусора и порубочных остатков, заняться созданием минерализованных полос.

Уже действует запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехнических изделий на определенных территориях, например, в лесах и парках.

Отмечается, что в период действия особого противопожарного режима на территории региона будут действовать 22 патрульно-контрольные группы – планируются рейдовые осмотры территорий.

В МЧС сообщили, что в условиях действия особого режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.

Так, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы:

на граждан - в размере до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU