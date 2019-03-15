В Калининграде сгорели «Хонда» и «БМВ Х6»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-15T12:43:05+03:00

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Поздним вечером в четверг 14 марта случился автомобильный пожар на улице Чувашской в Калининграде. В 22:52 поступило сообщение от очевидцев о горящей машине.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, полностью выгорели автомобили «Хонда Цивик» и стоящий рядом автомобиль «БМВ Х6».

О пострадавших информации нет. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.

ИСТОЧНИК KP.RU