2019-03-15T12:43:05+03:00
Происшествия

В Калининграде сгорели «Хонда» и «БМВ Х6»

Пожар случился на улице Чувашской
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Поздним вечером в четверг 14 марта случился автомобильный пожар на улице Чувашской в Калининграде. В 22:52 поступило сообщение от очевидцев о горящей машине.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, полностью выгорели автомобили «Хонда Цивик» и стоящий рядом автомобиль «БМВ Х6».

О пострадавших информации нет. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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