Польскую армию втягивают в войну с кабанами

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-15T13:31:22+03:00

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В Польше для отстрела кабанов, больных африканской чумой свиней (АЧС), вероятно, будут задействованы вооруженные силы. Во всяком случае такой вариант в польском правительстве не исключается, сообщили в экологической организации "Зеленый фронт".

Так, министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский выступил за тотальное уничтожение кабанов. "Стрелять в кабанов нужно постоянно, тут не идет речь о разовой акции. А в зонах заражения их нужно истребить практически до нуля," - сообщил министр, вызвав своими словами серию протестов и акций в защиту кабанов.

Вместе с тем эксперты полагают, что поголовное уничтожение кабанов бессмысленно. По мнению эксперта Международного эпизоотического бюро Зыгмунта Пейсака, стремление полностью уничтожить кабанов нецелесообразно, и ограничивать популяцию следует лишь в зонах, окружающих очаги АЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU