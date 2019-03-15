2019-03-15T13:37:01+03:00
Политика

В Калининградской области на боевое дежурство заступил полк С-400

Кирилл Алексеев
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На боевое дежурство в Калининградской области заступили расчеты полка зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, после торжественной церемонии ЗРК были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства региона.

Напомним, что очередной полковой комплект ЗРК С-400 "Триумф" поступил на Балтфлот в рамках государственного оборонного заказа. Новая зенитная ракетная система прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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