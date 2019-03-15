В Калининградской области на боевое дежурство заступил полк С-400
Изменить размер текста:
На боевое дежурство в Калининградской области заступили расчеты полка зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, после торжественной церемонии ЗРК были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства региона.
Напомним, что очередной полковой комплект ЗРК С-400 "Триумф" поступил на Балтфлот в рамках государственного оборонного заказа. Новая зенитная ракетная система прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.
ИСТОЧНИК KP.RU