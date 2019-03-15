Андрей Кропоткин уволил единороса, оскорбившего первых калининградских переселенцев

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-15T14:13:30+03:00

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Председатель городского Совета Калининграда и лидер единоросов Андрей Кропоткин уволил секретаря исполкома калининградского отделения партии Андрея Кравченко. Это случилось после скандального интервью, которое партийный функционер дал изданию "БНК-Коми", где назвал первых калининградских переселенцев ссыльными, мародерами и уголовниками.

"Незнание истории не освобождает от ответственности, - написал на своей странице в Фейсбуке руководитель калининградского отделения ЕР и председатель горсовета Андрей Кропоткин. - Сегодня мной принято решение уволить из регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрея Кравченко за неуважительные слова по отношению к нашим предкам и всем жителям Калининградской области".

По мнению Андрея Кропоткина, именно первые переселенцы восстановили Калининградскую область из руин.

"Я огорчен и мне очень жаль. Эта позиция в корне расходится с тем что думаю и чувствую я. Все переселенцы - герои нашего времени. И мы должны быть им благодарны", - отметил председатель горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU