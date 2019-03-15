2019-03-15T15:55:50+03:00
Происшествия

В Калининграде двое рецидивистов в масках ограбили 85-летнего ветерана труда

Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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Накануне двое рецидивистов в масках ворвались в квартиру 85-летнего ветерана труда в Калининграде, связали пенсионера и, угрожая жестокой расправой, заставили открыть тайник, в котором находились сбережения. В тайнике было 140 тысяч рублей. Бандиты взяли деньги и скрылись.

Бегать отморозкам пришлось недолго. Вскоре они были задержаны сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Калининградской области при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Калининградской области, подозреваемые находятся в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

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В Калининграде двое рецидивистов в масках ограбили 85-летнего ветерана труда
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ИСТОЧНИК KP.RU

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