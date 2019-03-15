Стало известно, когда в Калининграде пройдет День селедки-2019

СЕГОДНЯ 17:20 2019-03-15T17:22:08+03:00

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В Музее Мирового океана готовятся к проведению традиционного городского праздника День селедки. Накануне прошло совещание по предстоящим торжествам, говорится на страничке музея в Facebook.

«Небольшой спойлер: будет не так, как обычно! А само мероприятие будет проходить два дня: с 13 по 14 апреля с 10:00 до 18:00», – сообщили в музее.

Организаторы обратились к калининградцам с вопросом: «А что бы вы хотели увидеть на празднике?».

Если у вас есть предложения и пожелания, обращайтесь в музей через социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU