Стало известно, когда в Калининграде пройдет День селедки-2019
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Музее Мирового океана готовятся к проведению традиционного городского праздника День селедки. Накануне прошло совещание по предстоящим торжествам, говорится на страничке музея в Facebook.
«Небольшой спойлер: будет не так, как обычно! А само мероприятие будет проходить два дня: с 13 по 14 апреля с 10:00 до 18:00», – сообщили в музее.
Организаторы обратились к калининградцам с вопросом: «А что бы вы хотели увидеть на празднике?».
Если у вас есть предложения и пожелания, обращайтесь в музей через социальные сети.
ИСТОЧНИК KP.RU