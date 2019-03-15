В Калининграде для людей с потерей памяти придумали значки на одежду

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-15T17:49:56+03:00

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В Калининграде людей с потерей памяти и с ментальными нарушениями хотят обеспечить значками. Предполагается, что их будут крепить к одежде или сумке. Акция проходит в рамках проекта «Помогите мне вернуться домой».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на каждый из значков (а раздадут тысячу штук) будет нанесен QR-код с инфо о порядковом номере участника проекта и телефоном волонтерской организации, по которому можно сообщить о пропавшем человеке. Добровольцы принимают звонки круглосуточно.

Поучаствовать в проекте может любой желающий – пишите на domoikld@yandex.ru.

Организаторы сообщили, что в разработке сайт помогитевернутьсядомой.рф, где будет возможность оставлять заявки на получение значка с QR-кодом.

В правительстве отметили, что проект «Помогите мне вернуться домой» реализуется некоммерческой организацией с использованием гранта президента.

ИСТОЧНИК KP.RU