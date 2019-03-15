2019-03-15T18:04:22+03:00
Происшествия

Калининградцы, изнасиловавшие 12-летнюю девочку, получили длительные сроки лишения свободы

Летом прошлого года черняховская школьница стала жертвой местного жителя и его приятеля из Мамоново
Игорь ОРЕХОВ
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Августовским вечером прошлого года по Черняховску бесцельно слонялись 27-летний местный житель и его 22-летний приятель из Мамоново. На свою беду 12-летняя школьница попалась навстречу двум пьяным отморозкам, которые затащили девочку в безлюдное место. Сначала у школьницы отняли мобильный телефон, а затем по очереди надругались над беззащитной жертвой.

- Расследование этого уголовного дела представляло особую сложность, что было обусловлено, в первую очередь, возрастом потерпевшей, - рассказала старший помощник руководителя Управления Следственного комитета России по Калининградской области Наталья Гацко. – Следствию пришлось допросить порядка 20 свидетелей, провести между обвиняемыми несколько очных ставок с целью устранить противоречий в показаниях, назначить генетические, судебно-психиатрические, судебно-медицинские экспертизы...

Но результат окупил усилия следователей - оба насильника вину признали. И 15 марта получили от Черняховского городского суда каждый по своим заслугам: старший – 15, а младший - 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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