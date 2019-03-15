2019-03-15T18:03:25+03:00
Общество

В Калининградской области до конца года откроют четыре детских сада

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Власти Калининградской области рассказали о планах открыть до конца 2019 года четыре детских сада

На улице Карамзина возведены стены двух этажей, подведены коммуникации, проводится строительство перегородок в групповых ячейках, впереди кровельные работы. Как сообщает областной минобр, детсад рассчитан на 10 групп, в том числе и ясельные, которые смогут посещать 225 малышей. Планируется, что работать сад начнет в октябре.

Речь также идет и о корпусе детского сада № 59 на Сельме. Трехэтажное здание рассчитано на 185 детей, из которых 60 мест – для малышей младше 3 лет.

Кроме того, по словам министра образования Светланы Трусеневой, уже объявлен аукцион для определения подрядчика по строительству двухэтажной пристройки на 90 детей к детсаду на улице Павлика Морозова.

Новый детский сад строят и в Зеленоградске. Оба учреждения откроют свои двери до конца года.

Как отметили в правительстве, сегодня более 52 тысяч детей посещают детские сады на территории Калининградской области. В очереди на получение мест – около 2 тысяч детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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