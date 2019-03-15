В Калининграде избившему осужденного сотруднику колонии дали три года «зоны»

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-15T18:31:55+03:00

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Центральный районный суд Калининграда вынес решение по уголовному делу в отношении 37-летнего экс-сотрудника исправительной колонии №9 Управления Службы исполнения наказаний России по Калининградской области.

В конце января 2018 года тогда еще заместитель начальника отдела безопасности пенитенциарного учреждения, находясь «при исполнении», прямо в помещении дежурной части руками и ногами избил 41-летнего осужденного. Двумя сломанными ребрами тот поплатился за отказ подмести за собой остриженные волосы. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, и теперь уже превысивший полномочия офицер пошел под суд.

Будучи человеком, сведущим в юриспруденции, правоохранитель еще на стадии предварительного следствия предпочел признать вину в полном объеме. А затем подтвердил это и в суде, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, за что по закону положено изрядное снисхождение.

Расчет оправдался: следующие три года бывший уфсиновец проведет за решеткой на общем режиме. Правда, после отбытия наказания еще в течение двух лет не сможет занимать должности в органах внутренних дел и органах и учреждениях уголовно-исправительной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU