2019-03-15T19:07:24+03:00
Здоровье

В Калининграде количество процедур ЭКО увеличилось до четырехсот в год

Эффективность их применения доходит до 50 процентов. По оценкам медиков, это хороший результат
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Начальник отдела охраны здоровья материнства и детства регионального министерства здравоохранения Ирина Черкес отметила, что для увеличения рождаемости и естественного прироста населения в последнее время важную роль играет внедрение вспомогательных репродуктивных технологий, в частности, проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая вошла в программу бесплатного оказания медицинской помощи.

- Сегодня в нашей программе ОМС участвуют семь клиник, две – на территории Калининградской области, – сказала Ирину Черкес. - Количество процедур ЭКО увеличилось с двухсот в 2016 году до четырехсот в 2018. Эффективность их применения доходит до 50 процентов – это очень хороший результат.

По данным регионального минздрава, в плане на 2019 год – проведение 473 процедур экстракорпорального оплодотворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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