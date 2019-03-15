Расходы музея Мирового океана за вывоз мусора снизятся в 20 раз

СЕГОДНЯ 20:20 2019-03-15T20:20:26+03:00

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На встрече с журналистами в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что расходы музе Мирового океана за вывоз мусора будут уменьшены в 20 раз - до 350 тысяч рублей в год.

Как сообщило РИА "Новости", ранее пресс-служба музея сообщала, что после введения новой системы регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами тариф на вывоз мусора для музея вырос с 250 тысяч до 7,2 миллиона рублей.

По словам Антона Алиханова, министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области помогло музею Мирового океана с новым расчетом и с организацией этой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU