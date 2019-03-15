Алиханов: Корпорация развития Калининградской области выкупит Дом Советов до конца года

СЕГОДНЯ 20:26 2019-03-15T20:26:47+03:00

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На пресс-конференции в Сочи калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что до конца 2019 года региональное правительство окончательно выкупит Дом Советов. Как сообщило агентство ТАСС, здание и участок земли планируется выкупить у частного владельца за 340 млн рублей.

- Мы в этом году закроем сделку, сделка уже находится в высокой стадии готовности, - цитирует издание Антона Алиханова. - Было несколько юридических, скажем так, препятствий, мы попросили владельцев перерегистрировать компанию в Калининграде, они это сделали, создали дочернюю компанию, в которую будут переводить часть активов, в том числе Дом Советов, собственно говоря, вот эту дочернюю компанию, мы, скорее всего, будем приобретать через нашу Корпорацию развития.

После реставрации в Дом Советов, возможно, переедет региональное правительство. Обсуждаются и другие варианты использования здания.

ИСТОЧНИК KP.RU