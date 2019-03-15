Стало известно, когда откроют крупнейший в Калининграде торговый центр

СЕГОДНЯ 20:45 2019-03-15T20:47:00+03:00

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Многофункциональный центр "Балтия Молл", который строится на выезде из Калининграда, будет открыт в начале 2020 года. Соответствующая информация размещена на официальной странице проекта в интернете. Ранее, как сообщает "Клопс.Ru", говорилось о том, что молл откроет двери для посетителей уже в этом году. О причинах переноса ввода центра в эксплуатацию не сообщается.

Площадь центра "Балтия Молл" будет составлять 55 тысяч квадратных метров, он будет находиться на пересечении Окружной дороги и Приморского кольца. В центре будет размещено более 120 магазинов, в том числе новые и уникальные для Калининграда бренды одежды и обуви, а также крупнейший парк для семейных развлечений, семейный фудкорт и рестораны.

Проект реализуется группой компаний «Гамма Инвест Групп».

ИСТОЧНИК KP.RU