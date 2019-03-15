Вячеслав Генне: В Калининграде был такой «рекламный ад», какого даже в Краснодаре не найти
В пятницу 15 марта в мэрии Калининграда собрался градостроительный совет, во время которого обсуждалось изменение архитектурного облика торгового центра «Кловер». Собственники здания предложили на главном фасаде торгового центра установить один или два светодиодных экрана, а у архитектурного сообщества они хотели узнать, как это лучше сделать.
Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, в частности, высказал мнение, что установка экрана имеет смысл только в том случае, если с фасада будет демонтирована вся другая реклама.
- Если тут вместе с экраном останется «Табаско», трусы, шины-покрышки и вот это еще сверху, то мы превратимся опять в Краснодар, - заявил он. – Это юг России, и там все так.
- Мы сюда и пришли, чтобы убрать носки, трусы и так далее, - ответил на это директор торгового центра Сергей Устьянцев. – И поставить высокотехнологичные рекламные конструкции.
Уже во время обсуждения другого проекта, благоустройства у Дома Техники на улице Горького, Генне снова вспомнил Краснодар, когда описывал завешанный ранее рекламой фасад здания-памятника.
- Тут и «Бомба» была, и чего там только было не написано! – обронил Генне. – Это был ад! Даже в Краснодаре такого можно было не найти.
ИСТОЧНИК KP.RU