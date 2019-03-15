Вячеслав Генне: В Калининграде был такой «рекламный ад», какого даже в Краснодаре не найти

15 Март 23:40 2019-03-15T23:40:27+03:00

Советник губернатора по архитектуре дважды вспомнил про южный город, описывая ситуацию с визуальной рекламой на городских фасадах

Изменить размер текста: A A

В пятницу 15 марта в мэрии Калининграда собрался градостроительный совет, во время которого обсуждалось изменение архитектурного облика торгового центра «Кловер». Собственники здания предложили на главном фасаде торгового центра установить один или два светодиодных экрана, а у архитектурного сообщества они хотели узнать, как это лучше сделать.

Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, в частности, высказал мнение, что установка экрана имеет смысл только в том случае, если с фасада будет демонтирована вся другая реклама.

- Если тут вместе с экраном останется «Табаско», трусы, шины-покрышки и вот это еще сверху, то мы превратимся опять в Краснодар, - заявил он. – Это юг России, и там все так.

- Мы сюда и пришли, чтобы убрать носки, трусы и так далее, - ответил на это директор торгового центра Сергей Устьянцев. – И поставить высокотехнологичные рекламные конструкции.

Уже во время обсуждения другого проекта, благоустройства у Дома Техники на улице Горького, Генне снова вспомнил Краснодар, когда описывал завешанный ранее рекламой фасад здания-памятника.

- Тут и «Бомба» была, и чего там только было не написано! – обронил Генне. – Это был ад! Даже в Краснодаре такого можно было не найти.

ИСТОЧНИК KP.RU