2019-03-16T00:55:43+03:00
Общество

Вячеслав Генне – о свадебном салоне у «Эпицентра»: Я мечтаю, чтобы он рухнул

По словам советника губернатора по архитектуре, этот объект портит архитектурный ансамбль Дома Техники
Иван МАРКОВ
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Проект благоустройства. Свадебный салон - слеваПроект благоустройства. Свадебный салон - слеваФото: администрация Калининграда
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В пятницу 15 марта в мэрии Калининграда собрался градостроительный совет, во время которого обсуждалось, в частности, благоустройство вокруг Дома Техники, предложенное архитектором Артуром Сарницем.

Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, рассматривая слайды, заметил прорисованный свадебный салон слева от входа в здание (со стороны улицы Горького) и решил похвалить автора проекта за эту деталь.

- Был флигель тут с левой стороны, который потом превратился в туалет, а потом над ним надстроили – спасибо, что ты его нарисовал – уродство это, - обратился к Сарницу Генне. – Постоянно про него говорю. Мечтаю, когда он рухнет, или снесет его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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