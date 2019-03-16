Калининградский архитектор раскритиковал отремонтированную улицу Баранова

СЕГОДНЯ 01:10 2019-03-16T01:11:47+03:00

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В пятницу 15 марта в мэрии Калининграда собрался градостроительный совет, во время которого обсуждалось, в частности, благоустройство вокруг Дома Техники, предложенное архитектором Артуром Сарницем. Однако его коллега Олег Копылов решил вернуться к обсуждению уже выполненного благоустройства на улице Баранова, назвав его неудачным.

- По поводу красного кирпича и красных стен хочу сказать, что это очень грубая ошибка, - заявил Копылов. - Когда мы идем в коридоре из красного кирпича и делаем из такого же темного кирпича мощение – мы создаем очень неприятное ощущение.

По мнению Копылова, покрытие тротуара должно было быть более светлым и выполнено из брусчатки или из гранита.

- Не получилось. Все вышло слишком монолитно, - продолжил Копылов. – Стены, переходящие в покрытие – это не убедительно.

ИСТОЧНИК KP.RU