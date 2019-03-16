2019-03-16T11:07:18+03:00
Происшествия

Под Калининградом обнаружили 27 боеприпасов времен войны

Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Зеленый Гай Зеленоградского района накануне обнаружили целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, из земли достали 10 минометных мин, 8 артиллерийских снарядов, а также девять ручных гранат различных модификаций.

Опасные находки были обезврежены саперами, доставлены на полигон и там уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ограбили фотографа, снимавшего пейзажи на улице Ялтинской
Из эллинга в поселке Шоссейный похитили сейф с золотом, документами и морским кортиком
Калининградский архитектор раскритиковал отремонтированную улицу Баранова
Вячеслав Генне – о свадебном салоне у «Эпицентра»: Я мечтаю, чтобы он рухнул
Вячеслав Генне: В Калининграде был такой «рекламный ад», какого даже в Краснодаре не найти
Стало известно, когда откроют крупнейший в Калининграде торговый центр
Алиханов: Корпорация развития Калининградской области выкупит Дом Советов до конца года
Расходы музея Мирового океана за вывоз мусора снизятся в 20 раз
В Калининграде количество процедур ЭКО увеличилось до четырехсот в год
В Калининграде избившему осужденного сотруднику колонии дали три года «зоны»
В Калининградской области до конца года откроют четыре детских сада
Калининградцы, изнасиловавшие 12-летнюю девочку, получили длительные сроки лишения свободы
В Калининграде для людей с потерей памяти придумали значки на одежду