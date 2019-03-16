Под Калининградом обнаружили 27 боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-16T11:07:18+03:00

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В поселке Зеленый Гай Зеленоградского района накануне обнаружили целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, из земли достали 10 минометных мин, 8 артиллерийских снарядов, а также девять ручных гранат различных модификаций.

Опасные находки были обезврежены саперами, доставлены на полигон и там уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU