Из эллинга в поселке Шоссейный похитили сейф с золотом, документами и морским кортиком

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-16T11:15:53+03:00

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В полицию Гурьевска обратился 59-летний житель поселка Шоссейный, который сообщил, что неизвестный пробрался в его эллинг, расположенный на берегу залива, и похитил оттуда сейф. В сейфе, по словам потерпевшего, находились ювелирные украшения, документы, а также раритетный морской кортик.

Задержать преступника удалось довольно быстро. Им оказался 49-летний калининградец, который ранее уже был судим. Теперь он может снова отправиться в колонию - на срок до 6 лет.

Что касается похищенного имущества, то его местоположение, как сообщили в полиции, устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU