2019-03-16T11:29:32+03:00
Происшествия

В Калининграде ограбили фотографа, снимавшего пейзажи на улице Ялтинской

Кирилл Алексеев
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Полицейские задержали 22-летнего жителя Полесского района, которого подозревают в ограблении калининградского фотографа.

Как выяснило следствие, в вечернее время на улице Ялтинской злоумышленник увидел, как 42-летний калининградец фотографирует пейзажи, выбрал момент, когда рядом не было свидетелей, ударил мужчину, отчего тот упал, забрал его имущество и скрылся с места происшествия.

- Часть похищенного удалось изъять, местонахождение остальных вещей устанавливается, - добавили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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