В Калининграде ограбили фотографа, снимавшего пейзажи на улице Ялтинской
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Полицейские задержали 22-летнего жителя Полесского района, которого подозревают в ограблении калининградского фотографа.
Как выяснило следствие, в вечернее время на улице Ялтинской злоумышленник увидел, как 42-летний калининградец фотографирует пейзажи, выбрал момент, когда рядом не было свидетелей, ударил мужчину, отчего тот упал, забрал его имущество и скрылся с места происшествия.
- Часть похищенного удалось изъять, местонахождение остальных вещей устанавливается, - добавили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
ИСТОЧНИК KP.RU