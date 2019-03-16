При пожаре в общежитии на улице Емельянова погибли два человека
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Рано утром в субботу случился пожар в доме довоенной постройки на улице Емельянова в Калининграде.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 6 часов 54 минуты. Горела комната на третьем этаже трехэтажного дома, в котором находится общежитие.
- Реагирование сил и средств МЧС России было своевременным. Имеются пострадавшие, эвакуировано 20 человек, в том числе трое детей, - добавили в пресс-службе.
Как стало известно позже, два человека погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU