2019-03-16T15:23:51+03:00
Происшествия

При пожаре в общежитии на улице Емельянова погибли два человека

Кирилл Алексеев
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Рано утром в субботу случился пожар в доме довоенной постройки на улице Емельянова в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 6 часов 54 минуты. Горела комната на третьем этаже трехэтажного дома, в котором находится общежитие.

- Реагирование сил и средств МЧС России было своевременным. Имеются пострадавшие, эвакуировано 20 человек, в том числе трое детей, - добавили в пресс-службе.

Как стало известно позже, два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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