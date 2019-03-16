При пожаре в общежитии на улице Емельянова погибли два человека

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-16T15:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром в субботу случился пожар в доме довоенной постройки на улице Емельянова в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 6 часов 54 минуты. Горела комната на третьем этаже трехэтажного дома, в котором находится общежитие.

- Реагирование сил и средств МЧС России было своевременным. Имеются пострадавшие, эвакуировано 20 человек, в том числе трое детей, - добавили в пресс-службе.

Как стало известно позже, два человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU