"Дорогое" ДТП: на улице Сибирякова спортивная "Ауди" столкнулась с "Порше Кайенн"
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
В субботу утром на улице Сибирякова в Калининграде произошло ДТП.
Как сообщили очевидцы в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", спортивная "Ауди" (Audi TT) столкнулась с автомобилем "Порш Кайен". Первую машину в результате удара развернуло поперек проезжей части, вторая вылетела на обочину.
Авария обошлась без пострадавших. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто стал виновником ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU