2019-03-16T16:52:25+03:00
Происшествия

"Дорогое" ДТП: на улице Сибирякова спортивная "Ауди" столкнулась с "Порше Кайенн"

Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В субботу утром на улице Сибирякова в Калининграде произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", спортивная "Ауди" (Audi TT) столкнулась с автомобилем "Порш Кайен". Первую машину в результате удара развернуло поперек проезжей части, вторая вылетела на обочину.

Авария обошлась без пострадавших. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто стал виновником ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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