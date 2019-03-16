Председатель ТСЖ в Калининграде растратил более 266 тысяч рублей собственников жилья

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-16T16:50:01+03:00

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В Калининграде 59-летнему председателю ТСЖ предъявлено обвинение в том, что он с июля по декабрь 2018 года снимал со счета товарищества денежные средства и тратил их по собственному усмотрению. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, в общей сложности мужчина израсходовал более 266 тысяч рублей собственников жилья.

Возбуждено уголовное дело. Нечестному председателю грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU