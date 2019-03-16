В Калининграде за серию преступлений разыскивают мужчину и женщину

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-16T17:04:22+03:00

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Калининградская полиция объявила в розыск мужчину и женщину. Из разыскивают за совершение ряда преступлений. В честности, как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, калининградцев просят помочь найти Олега Александровича Глебова, 1979 года рождения, и Тамару Сильвестровну Петравичене, 1960 года рождения.

- Преступления эти граждане совершили на территории Центрального района Калининграда, - уточнили в полиции.

Если вам что-либо известно о местонахождении Олега Глебова и Тамары Петравичене, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Центральному району по телефонам: 8(4012) 552-085, 8(4012) 552-098, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU