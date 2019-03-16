2019-03-16T19:23:45+03:00
Экономика

Строительству французского завода по производству посуды под Черняховском помешала политика

Кирилл Алексеев
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На пресс-конференции в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о перспективах строительства в регионе завода по производству посуды французской компании Arc International. Французы планировали открыть производство в 2018 году под Черняховском, однако до сих пор проект не реализован. Хотя, по мнению губернатора, вопрос не закрыт.

- Они (Arc International - Ред.) продолжают рассматривать Калининград, но, я так понимаю, что у них были политические моменты, относительно того, что профсоюзы французские, собственно говоря, их не очень бы сильно одобрительно с ними общались после того, как они закрыли бы там производство или сократили производство во Франции, - цитирует агентство ТАСС Антона Алиханова.

Строительство завода в Калининградской области, очевидно, снизило бы цены на продукцию Arc International.

ИСТОЧНИК KP.RU

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