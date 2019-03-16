2019-03-16T19:24:57+03:00
Экономика

Алиханов отказал австрийскому инвестору, чтобы не оставить Калининградскую область без леса

Кирилл Алексеев
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На встрече с журналистами в Сочи губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал информацию о ситуации с австрийской компанией Kronospan, которая планировала построить в регионе завод по производству ДСП. Однако, как сообщило агентство ТАСС, австрийцам было отказано.

- Мы Kronospan не рассматривали, потому что у Kronospan были планы, которые мы не готовы были им помочь реализовывать, потому что по их проектам получалось, что мы бы остались без леса просто. Нам не очень это надо, не настолько мы находимся в поисках инвестора, чтобы вырубить у себя весь лес, - отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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