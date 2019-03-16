Уехал на Емельянова: в Калининграде пропал 28-летний мужчина

СЕГОДНЯ 19:53 2019-03-16T19:54:46+03:00

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Волонтеры ведут поиск 28-летнего Артема Порунова. Как сообщается в группе "Поиск пропавших детей SOS" в социальной сети "ВКонтакте", 5 марта Артем уехал из дома на улицу Емельянова, 10 марта в последний раз выходил на связь.

Был одет: черная дубленка, белая спортивная кофта, синие джинсы, черные полуботинки на шнурках, возможно с собой была белая кепка.

Приметы: среднего роста, на вид 30 лет, обычного телосложения, глаза серые.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении - просьба позвонить по телефонам: 02, 102, 112 - полиция;

+7(962)263-06-26, (911)482-50-88 - ВОО "Поиск Пропавших Детей S.O.S."

ИСТОЧНИК KP.RU