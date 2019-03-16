"Балтика" победила "Спартак-2", благодаря дублю полузащитника
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В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) калининградская "Балтика" со счетом 2:0 обыграла московский "Спартак-2". Матч проходил в Калининграде. Два мяча - на счету 22-летнего калининградского полузащитника Александра Саплинова. Первый гол он забил на 53-й минуте, второй - на 73-й.
После этой победы "Балтика" набрала 31 очко и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. "Спартак-2" находится на 9-м месте.
ИСТОЧНИК KP.RU