В Калининграде и области продолжают поджигать мусор на открытых площадках
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В ночь на воскресенье пожарные пять раз выезжали на тушение техногенных пожаров, шесть раз из них - на тушение бытовых отходов на открытых площадках.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, "мусорные" пожары произошли на улице Титова в Советске, на улице Лесной в Балтийске, на улицах Береговой, Черняховского и Коммунистической в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU