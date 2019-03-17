2019-03-17T11:50:09+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе автомобиль врезался в дерево и загорелся, пассажир погиб

Кирилл Алексеев
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Страшная авария произошла в ночь на воскресенье в Гурьевском районе - на трассе между поселками Голубево и Новое Голубево.

Как сообщил "Клопс.Ru", автомобиль "Мазда" врезался в дерево, после чего загорелся. Из горящей машины очевидцам аварии удалось вытащить трех молодых мужчин. Один из них погиб, двое других с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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