Бывшего нападающего "Балтики" рассмешил темнокожий в составе сборной России

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-17T13:11:21+03:00

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Нападающий Павел Погребняк, выступавший в начале нулевых за калининградскую "Балтику", а теперь защищающий цвета клуба "Урал" из Екатеринбурга признался, что его смешат темнокожие игроки в составе сборной России. Об этом игрок сообщил в интервью "КП-Екатеринбург".

На вопрос корреспондента, как он относится к натурализованным иностранцам в составе национальной команды Погребняк сказал следующее:

- Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

Разгорелся скандал, игрока стали обвинять в расизме, появились информацию, что нападающему грозит дисквалификация. В ответ на это президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что Погребняк мог сгустить краски и выразиться немного неоднозначно, но за это его нельзя наказывать.

Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU