2019-03-17T13:11:21+03:00
Спорт

Бывшего нападающего "Балтики" рассмешил темнокожий в составе сборной России

Павлу Погребянку грозит дисквалификация за неосторожное высказываение
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Комментарии: comments5
Павел Погребняк.Павел Погребняк.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Нападающий Павел Погребняк, выступавший в начале нулевых за калининградскую "Балтику", а теперь защищающий цвета клуба "Урал" из Екатеринбурга признался, что его смешат темнокожие игроки в составе сборной России. Об этом игрок сообщил в интервью "КП-Екатеринбург".

На вопрос корреспондента, как он относится к натурализованным иностранцам в составе национальной команды Погребняк сказал следующее:

- Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев.

Разгорелся скандал, игрока стали обвинять в расизме, появились информацию, что нападающему грозит дисквалификация. В ответ на это президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что Погребняк мог сгустить краски и выразиться немного неоднозначно, но за это его нельзя наказывать.

Полностью интервью с Павлом Погребняком читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде на ул. Челнокова сбили 14-летнего мальчика
В Багратионовске грабители отняли у собутыльника макароны и упаковку куриных яиц
В Калининградской области оштрафовали 9 человек за поджоги травы
В Калининграде завершается прием заявок на конкурс по формированию Центров «серебряного» волонтерства
В Калининграде на Ленинском проспекте загорелся автомобиль «Вольво»
В центре Калининграда обезвредили крупнокалиберный артснаряд
В Гурьевском районе автомобиль врезался в дерево и загорелся, пассажир погиб
В Калининграде и области продолжают поджигать мусор на открытых площадках
"Балтика" победила "Спартак-2", благодаря дублю полузащитника
Уехал на Емельянова: в Калининграде пропал 28-летний мужчина
Лайма Вайкуле рассказала, как ее ударило током на концерте в Калининграде
Алиханов отказал австрийскому инвестору, чтобы не оставить Калининградскую область без леса
Строительству французского завода по производству посуды под Черняховском помешала политика