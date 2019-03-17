В Калининграде на Ленинском проспекте загорелся автомобиль «Вольво»

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-17T13:28:50+03:00

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Вечером в субботу 16 марта случился пожар на Ленинском проспекте в Калининграде. В 21.14 поступило сообщение о горящей машине.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в легковом автомобиле «Вольво S-80» произошло загорании в моторном отсеке.

Пожар был ликвидирован подручными средствами до прибытия подразделения пожарной охраны.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU