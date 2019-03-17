В Калининграде завершается прием заявок на конкурс по формированию Центров «серебряного» волонтерства
В Калининграде 17 марта завершают прием заявок на второй Всероссийский конкурс по формированию Центров «серебряного» волонтерства.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, конкурс проходит в несколько этапов:
Первый – прием документов до 17 марта (включительно) по почте konkurs.serebro@gmail.com
Второй– заочная оценка конкурсных документов членами экспертного совета в период с 18 марта по 24 марта.
Участникам конкурса необходимо разработать концепцию работы Центра «серебряного» добровольчества, включающую в себя методику поиска и привлечения «серебряных» волонтеров, необходимых ресурсов и партнеров для осуществления деятельности Центра и т.д.
Победители получат грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей на создание центра.
Подробности - на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU