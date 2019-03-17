2019-03-17T13:44:32+03:00
Общество

В Калининграде завершается прием заявок на конкурс по формированию Центров «серебряного» волонтерства

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде 17 марта завершают прием заявок на второй Всероссийский конкурс по формированию Центров «серебряного» волонтерства.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, конкурс проходит в несколько этапов:

Первый – прием документов до 17 марта (включительно) по почте konkurs.serebro@gmail.com

Второй– заочная оценка конкурсных документов членами экспертного совета в период с 18 марта по 24 марта.

Участникам конкурса необходимо разработать концепцию работы Центра «серебряного» добровольчества, включающую в себя методику поиска и привлечения «серебряных» волонтеров, необходимых ресурсов и партнеров для осуществления деятельности Центра и т.д.

Победители получат грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей на создание центра.

Подробности - на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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